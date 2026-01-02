Белстат: среднестатистический белорус тратит 2,5 года жизни на приготовление еды

Белстат сообщил, что среднестатистический белорус тратит 2,5 года жизни на приготовление еды. Подробности привели в телеграм-канале Национального статистического комитета.
Согласно информации выборочного обследования домашних хозяйств в целях изучения суточного фонда времени белорусами в выходной день, приготовлением пищи занимаются 91% взрослых женщин и 42% взрослых мужчин. Вместе с тем белоруски тратят на приготовление 1 час 27 минут, а белорусы — 49 минут.
Что касается уборки жилья, то им занимаются 69% женщин и только 35% мужчин — 1 час и 1 минута и 42 минуты, соответственно. В выходные дни товары покупают 52% белорусок и 44% белорусов. Причем тратят они на это почти одинаковое время — 48 и 49 минут соответственно.
«На протяжении жизни у среднестатистического белоруса на приготовление пищи уходит чуть более 2,5 лет, уборку жилья — 1 год 2 месяца, покупку товаров — почти 10 месяцев», — сообщили в Белстате.
