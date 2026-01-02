В больнице Владивостока установили обогреватели и раздали одеяла замерзающим детям

Отмечается, что в палатах дополнительно установлены и работают электрические радиаторы с соблюдением требований пожарной безопасности. Ранее именно такие обогреватели ранее просили родители, но им было отказано по соображениям пожарной безопасности. Теперь вопрос решен через официальное согласование.