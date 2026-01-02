В больнице Владивостока установили обогреватели и раздали одеяла замерзающим детям

Минздрав Приморского края оперативно отреагировал на жалобы о холоде в Краевой детской больнице № 2 на Змеинке. В стационаре установили электрические обогреватели, пациентам выдали дополнительные теплые одеяла, а главный врач проинспектировала отделения и встретилась с родителями больных. В ведомстве заявили, что температурный режим в помещениях нормализуется, сообщили ИА PrimaMedia.
«Ситуация с отоплением в стационаре находится на контроле министерства здравоохранения Приморского края. В настоящее время в учреждении принимаются меры для обеспечения комфортных условий пребывания пациентов и их родителей», — говорится в сообщении Минздрава.
Отмечается, что в палатах дополнительно установлены и работают электрические радиаторы с соблюдением требований пожарной безопасности. Ранее именно такие обогреватели ранее просили родители, но им было отказано по соображениям пожарной безопасности. Теперь вопрос решен через официальное согласование.
Для снижения температурного дискомфорта пациентам выданы дополнительные теплые одеяла.
«Главный врач учреждения оперативно выехала в стационар, провела обход отделений и пообщалась с родителями пациентов. В настоящее время температура в палатах составляет 21−22 градуса», — уточнили в ведомстве.
Для предотвращения рецидива введена система постоянного мониторинга: «Принято решение проводить контрольные замеры температуры два раза в сутки».
Также возникающие вопросы, по информации Минздрава, сейчас рассматриваются в оперативном порядке.
Напомним, ранее в социальных сетях разошлось сообщение от родительницы, лечащей в больнице ребенка с пневмонией. Она описала критические условия в стационаре. Родители и дети были вынуждены находиться в верхней одежде и теплых костюмах из-за холода в помещениях.