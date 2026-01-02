По инициативе Хоценко в Омской области строят корпус медцентра и школы

В Одесском районе строится общеобразовательная школа, рассчитанная на 550 учащихся. Проект здания разработан омскими архитекторами, а материалы для строительства поступают с нового бетонного завода, открытого в регионе. В микрорайоне «Ясная Поляна» продолжается возведение ещё одной школы — на 1 122 места.