По инициативе Хоценко в Омской области строят корпус медцентра и школы

В Омской области продолжается строительство сразу нескольких социальных объектов, начало которым было положено в 2025 году по инициативе губернатора Виталия Хоценко.
В Омске возводят новый 7-этажный корпус клинико-хирургического центра на улице Булатова. Параллельно продолжаются работы по строительству детского инфекционного стационара на 300 мест — он размещается на улице Перелёта.
В Одесском районе строится общеобразовательная школа, рассчитанная на 550 учащихся. Проект здания разработан омскими архитекторами, а материалы для строительства поступают с нового бетонного завода, открытого в регионе. В микрорайоне «Ясная Поляна» продолжается возведение ещё одной школы — на 1 122 места.
В посёлке Северный начались работы по созданию социальной деревни. Проект предусматривает строительство двухэтажных жилых домов для граждан, нуждающихся в постоянной медицинской помощи.