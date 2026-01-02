«Забег обещаний» собрал рекордные 600 участников на острове Юность в Иркутске

«На нашей площадке мы проводим забег обещаний третий год и каждый раз количество участников увеличивается. Все, кто пришли, получили заряд положительных эмоций и отличное настроение. Мы призываем иркутян не лежать на диване, не сидеть дома — выходите на улицу, приходите к нам. Физическая подготовка неважна, сначала можно идти, затем бежать, наращивая темп. И конечно, мы ценим внимание наших друзей — компанию Эн+, которая всегда рядом с нами и помогает устраивать такие масштабные события. Спасибо холдингу за это», — отметила Руководитель проекта «5 вёрст» в Иркутске Полина Сорокина.