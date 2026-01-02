«Забег обещаний» собрал рекордные 600 участников на острове Юность в Иркутске

IrkutskMedia, 2 января. В Иркутске 1 января на острове Юность состоялся традиционный «Забег обещаний», который собрал рекордное количество участников — более 600 человек; мероприятие прошло в полдень, было организовано движением «5 вёрст» совместно с компанией Эн+ и направлено на популяризацию активного образа жизни и мотивацию горожан начинать год с личных целей и движения.
Участникам предлагалось на выбор преодолеть дистанцию в 2026 метров либо пробежать классический маршрут протяженностью 5 километров. Перед стартом каждый спортсмен мог написать на стартовом номере собственное обещание на год или выбрать одно из заранее подготовленных организаторами. Забег сопровождался праздничной атмосферой: многие иркутяне вышли на старт в ярких образах и костюмах сказочных персонажей, что сделало событие визуально необычным и запоминающимся.
«На нашей площадке мы проводим забег обещаний третий год и каждый раз количество участников увеличивается. Все, кто пришли, получили заряд положительных эмоций и отличное настроение. Мы призываем иркутян не лежать на диване, не сидеть дома — выходите на улицу, приходите к нам. Физическая подготовка неважна, сначала можно идти, затем бежать, наращивая темп. И конечно, мы ценим внимание наших друзей — компанию Эн+, которая всегда рядом с нами и помогает устраивать такие масштабные события. Спасибо холдингу за это», — отметила Руководитель проекта «5 вёрст» в Иркутске Полина Сорокина.
В этом году организаторы добавили несколько новшеств: участники могли записать видеообещания, поделиться своими планами на специальной стене, а также согреться увеличенными порциями безалкогольных горячих напитков. Для бегунов и болельщиков подготовили сладости и мандарины.
Добавим, что праздничный маршрут проходил рядом с одной из самых красивых новогодних елей, которую компания Эн+ недавно установила для жителей Иркутска у памятника Александру III. Её появление вызвало множество положительных откликов и стало отдельным местом для прогулок, отдыха и фотосессий.
«Забег обещаний» традиционно проводится на острове Юность 1 января. В 2027 году дистанция символически увеличится на один метр и составит 2027 метров. Кроме того, на этой же площадке каждую субботу в 9 утра проходят бесплатные еженедельные забеги, которые не отменяются независимо от погоды и времени года.