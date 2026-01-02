Ричмонд
В Центральной России ударили самые сильные морозы с начала зимы

Морозы до минус 18,6 градусов ударили в московском регионе в ночь на пятницу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Самые сильные морозы с начала зимы ударили по Центральной России, температура в московском регионе опустилась до минус 18,6 градусов в ночь на пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Минувшей ночью в Центральной России ударили самые сильные морозы с начала календарной зимы. На столичной опорной метеостанции ВДНХ столбик минимального термометра понизился до минус 13,9 (норма января минус 12,3), на Балчуге минус 11,8, Тушино минус 15,5, в Бутово минус 16,8 (градусов — ред.). В Подмосковье самая низкая температура зафиксирована в Волоколамске — минус 18,6, Серебряных Прудах минус 18,4, в Черустях и Зарайске минус 17,6, Ново-Иерусалиме минус 17,5, Коломне минус 17,1», — рассказал Тишковец.