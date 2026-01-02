В условиях засухи Симферополь обеспечат артезианской водой

Симферополь будут обеспечивать артезианской водой даже в условиях нехватки водных ресурсов. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил генеральный директор «Воды Крыма» Максим Новик.
Это возможно благодаря трем крупным водохранилищам, которые находятся в распоряжении региональной компании. Также есть значительное количество артезианских скважин. Поэтому в случае наступления засухи есть возможность перейти на использование подземных вод для снабжения жителей столицы полуострова.
— Дополнительные источники водоснабжения помогут эффективно управлять ситуацией и гибко адаптировать стратегию распределения воды, включая возможность оптимизации объемов подачи между различными районами, — отметил он.
Такие меры гарантируют стабильность водоснабжения и устойчивость системы в условиях вододефицита.