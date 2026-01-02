В условиях засухи Симферополь обеспечат артезианской водой

Это возможно благодаря трем крупным водохранилищам, которые находятся в распоряжении региональной компании. Также есть значительное количество артезианских скважин. Поэтому в случае наступления засухи есть возможность перейти на использование подземных вод для снабжения жителей столицы полуострова.