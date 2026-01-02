18 пожаров ликвидировали спасатели Ростовской области в новогоднюю ночь

В первые сутки нового 2026 года пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области несли непрерывное дежурство, обеспечивая безопасность жителей региона. Несмотря на праздник, их работа была напряженной. Специалистам пришлось оперативно реагировать на целый ряд происшествий.