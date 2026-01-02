Количество заболевших ОРВИ снизилось в Челябинской области на 14,6%

В Челябинской области снизилось количество заболевших ОРВИ. На этой неделе показатель уменьшился на 14,6% и составил 141,7 случая на 10 тысяч населения. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор.
В пресс-службе ведомства рассказали, что несмотря на снижение уровня заболеваемости, острые респираторные и вирусные инфекции продолжают мучить челябинцев. Лабораторные исследования показали, что чаще всего горожане подхватывают гонконгский грипп, парагрипп, аденовирусную и риновирусную инфекции. Реже встречаются случаи свиного гриппа и гриппа группы В.
Для того, чтобы не заболеть, Роспотребнадзор Челябинской области рекомендует носить маски в местах скопления людей, мыть руки после улицы, перед едой и после пользования общими предметами, стараться избегать контактов с больными, а при первых симптомах обращаться за медицинской помощью, вызвав врача на дом.