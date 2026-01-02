Количество заболевших ОРВИ снизилось в Челябинской области на 14,6%

Для того, чтобы не заболеть, Роспотребнадзор Челябинской области рекомендует носить маски в местах скопления людей, мыть руки после улицы, перед едой и после пользования общими предметами, стараться избегать контактов с больными, а при первых симптомах обращаться за медицинской помощью, вызвав врача на дом.