Кардиолог рассказала, как справиться давлением в новогодние праздники

Говоря о причинах колебания давления в новогодние праздники, врач назвала застолье и стресс. В частности, безмерное употребление соленых блюд может привести к накоплению жидкости в организме и, соответственно, к повышению давления. Алкоголь также способствует росту давления из-за расширения сосудов под воздействием продуктов распада этанола. Чтобы компенсировать это состояние, организм увеличивает скорость кровообращения и работу сердца, что может привести к повышению давления.