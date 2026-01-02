Кардиолог рассказала, как справиться давлением в новогодние праздники

«Если человек чувствует себя хорошо и единственным беспокойством являются повышенные либо пониженные значения на тонометре, рекомендуется полежать в прохладном проветриваемом месте в течение часа — с большой вероятностью давление придет в норму», — порекомендовала кардиолог.
При повышенном давлении врач советует делать дыхательные практики, такие, как метод медленного дыхания 4−7−8. Сперва нужно сделать вдох через нос на четыре секунды, затем задержать дыхание на семь секунд и уже после выдохнуть через рот за восемь секунд.
В случае пониженного давления рекомендуется выпить крепкий чай или кофе и съесть что-то соленое. В дальнейшем необходимо обратиться к врачу, отметила Паукова.
Врач также напомнила, что признаками повышенного давления является головная боль, пульсация в голове, шум в ушах, ощущение жара и «прилива крови» к лицу. Что касается низкого давления, то оно может проявляться головокружением, общей слабостью, нарушением равновесия, бледностью кожи и иногда тошнотой.
По словам кардиолога, нормальными показателями артериального давления для взрослых считаются 120−129 на 80−84 мм рт. ст., однако они могут быть и ниже при хорошем самочувствии.
Экстренная помощь
Врач также рассказала, в каких случаях следует вызывать «скорую». Это нужно сделать, если наблюдается нарушение речи, походки, слабость в конечностях, сильная головная или грудная боль, асимметрия лица и потеря сознания. Также обратиться к медикам следует, если у беременной женщины давление превышает 160 на 90 мм рт. ст.
Говоря о причинах колебания давления в новогодние праздники, врач назвала застолье и стресс. В частности, безмерное употребление соленых блюд может привести к накоплению жидкости в организме и, соответственно, к повышению давления. Алкоголь также способствует росту давления из-за расширения сосудов под воздействием продуктов распада этанола. Чтобы компенсировать это состояние, организм увеличивает скорость кровообращения и работу сердца, что может привести к повышению давления.
Кроме того, продолжила врач, новогодняя суета часто вызывает стресс. Эмоциональное напряжение может привести к резким скачкам артериального давления, особенно у людей с уже существующими сердечно-сосудистыми заболеваниями и тревожными расстройствами.