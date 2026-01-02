Ричмонд
ЖКХ напомнило минчанам про обязанность расчищать снег вокруг своих авто

Жителям Минска напомнили про обязанность убирать снег вокруг своих автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

ЖКХ напомнило минчанам про обязанность расчищать снег вокруг своих авто. Подробности обнародовали в телеграм-канале организации «Минское городское жилищное хозяйство».

Согласно Правилам благоустройства и содержания города Минска, в отношении владельцев автомобилей была закреплена обязанность убирать снег вокруг собственного транспортного средства на расстоянии не менее одного метра.

В ЖКХ просят жителей столицы не загромождать дворовые проезды, так как работает техника. Пешеходов же призывают быть внимательными. В частности, 2 января в уборке от снега и обработке территорий противогололедными средствами задействованы 123 единицы техники, а также 1552 рабочих по комплексной уборке и содержанию домовладений.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси в январе 2026 года: «Будет много снега и теплее нормы».

Кстати, новый телеканал появился в Беларуси.

