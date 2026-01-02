ЖКХ напомнило минчанам про обязанность расчищать снег вокруг своих авто

В ЖКХ просят жителей столицы не загромождать дворовые проезды, так как работает техника. Пешеходов же призывают быть внимательными. В частности, 2 января в уборке от снега и обработке территорий противогололедными средствами задействованы 123 единицы техники, а также 1552 рабочих по комплексной уборке и содержанию домовладений.