Омичи амнистировали около 3 тысяч гаражей

Как сообщили в администрации, за этот период поступило 3,5 тысячи обращений от граждан с полным пакетом необходимых документов. Из них более 260 заявлений были отклонены, почти 3 тысячи — удовлетворены, а остальные находятся на стадии рассмотрения. Закон позволяет не только узаконить сам гараж, но и бесплатно получить в собственность земельный участок под ним.