Омичи амнистировали около 3 тысяч гаражей

Власти призывают омичей поторопиться с оформлением, так как программа завершается в сентябре 2026 года.

Источник: SuperOmsk.ru

В администрации Октябрьского округа Омска подвели промежуточные итоги реализации федерального закона о «гаражной амнистии», действующего с 2021 года. За четыре года порядка 3 тысяч жителей округа официально зарегистрировали право собственности на свои гаражи и землю под ними.

Как сообщили в администрации, за этот период поступило 3,5 тысячи обращений от граждан с полным пакетом необходимых документов. Из них более 260 заявлений были отклонены, почти 3 тысячи — удовлетворены, а остальные находятся на стадии рассмотрения. Закон позволяет не только узаконить сам гараж, но и бесплатно получить в собственность земельный участок под ним.

«Омичам стоит поторопиться с оформлением права собственности на гараж и землю под ним по программе “гаражной амнистии”. Официальный срок завершения программы прописан до 1 сентября 2026 года», — напомнил начальник земельного контроля администрации Октябрьского округа Константин Антонов.

Таким образом, у жителей округа, чьи гаражи были построены ранее и не оформлены надлежащим образом, остается чуть больше полутора лет, чтобы воспользоваться упрощенной процедурой легализации. После указанной даты оформление будет возможно только по общим, более сложным и затратным правилам.