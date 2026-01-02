Новый троллейбусный маршрут появится в Минске с 8 января. Подробности сообщает государственное предприятие «Столичный транспорт и связь».
Так, с четверга, 8 января 2026 года, по будним дням в белорусской столице появится троллейбусный маршрут. Он будет ездить от ДС «Ангарская-4» (первый рейс указан в 06.30) и до конечной «Шишкина» (последний рейс указан в 19.50).
В организации заметили, что новый троллейбусный маршрут позволить создать дополнительные транспортные связи, в том числе социальные в микрорайоне Ангарская. Вместе с тем он улучшит связь улицы Шишкина с метро.
В организации также предупредили минчан, что закрывает автобус № 186 «станция метро Могилевская — Шишкина), а также изменится расписание троллейбуса № 60 “ДС “Ангарская-4” — ст. метро “Могилевская”.
Тем временем мы узнали, что изменится для водителей в Беларуси в 2026: увеличатся штрафы ГАИ, платная парковка для электромобилей, снятие льготы с гибридных авто, изъятие машин должников.
Кстати, первая магнитная буря 2026-го ожидается в ночь на 3 января — что ждать белорусам.
А еще в Минске бесправник угнал авто, которое ремонтировал, попал на нем в ДТП и сбежал на вечеринку.