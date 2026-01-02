В МТС рассказали, как мошенники обманывали россиян в новогоднюю ночь

По его словам, мошенники проводили звонки в момент, когда люди максимально расслаблены, эмоционально вовлечены в празднование и могут легче поддаться на уловки. В разговоре злоумышленники сообщали, что от имени тайного поздравителя доставляется «новогодний сюрприз», но для подтверждения получения необходимо назвать «код верификации».