В МТС рассказали, как мошенники обманывали россиян в новогоднюю ночь

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Мошенники использовали фейковые подарки-сюрпризы для обмана в новогоднюю ночь: они звонили россиянам, представляясь курьерами и требовали код из смс, рассказал РИА Новости директор по продукту «МТС Защитник» Андрей Бийчук.
«Злоумышленники звонили в период с 31 декабря на 1 января и, представляясь курьерами или организаторами “тайных сюрпризов”, убеждали потенциальных жертв, что для получения подарка от друзей или близких необходимо продиктовать код из смс», — сообщил Бийчук.
По его словам, мошенники проводили звонки в момент, когда люди максимально расслаблены, эмоционально вовлечены в празднование и могут легче поддаться на уловки. В разговоре злоумышленники сообщали, что от имени тайного поздравителя доставляется «новогодний сюрприз», но для подтверждения получения необходимо назвать «код верификации».
Отмечается, что схема построена на эксплуатации чувства любопытства, ожидания чуда и социальной нормы — делать сюрпризы под Новый год. Мошенники атаковали в момент, когда люди были более расслабленные, а общий уровень критического мышления ниже обычного, что сделало атаки наиболее непредсказуемыми, пояснил эксперт.
Чтобы не стать жертвой подобной схемы, Бийчук рекомендует сохранять бдительность даже в праздничные часы. «Любой звонок с запросом каких-либо кодов из смс, независимо от вдохновляющей легенды, является мошенническим. Получение настоящего подарка или посылки никогда не требует запроса таких данных», — прокомментировал он.