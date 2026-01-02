Новогодний антисюрприз: цены на АЗС Иркутска взлетели с первых дней

IrkutskMedia, 2 января. В первые дни января выросли цены на бензин и дизельное топливо, включая сети, которые обычно считались самыми доступными в городе. Подорожание составило от 90 копеек до 1,5 рублей по сравнению с декабрьским снижением.
Наиболее ощутимо цены изменились на АЗС «Роснефть», которая долгое время оставалась одной из самых доступных в городе. Здесь литр АИ-92 подорожал на 1,02 рубля и теперь стоит 62,25 рубля. АИ-95 вырос в цене на 1,05 рубля — до 65,75, АИ-100 прибавил 1,45 рубля и достиг отметки 89,95. Дизельное топливо подорожало на 1,30 рубля — до 81,80 за литр.
Рост цен на дизель также зафиксирован на АЗС «Крайснефть»: стоимость топлива увеличилась на 1,30 рубля и составила 81,80 рубля. При этом бензин АИ-92 и АИ-98 здесь остался на уровне декабрьских значений, а АИ-95, напротив, подешевел на 1 рубль — до 66,48.
На заправках «Омни» цены в начале января в целом не изменились: АИ-92 по-прежнему стоит 65,98, АИ-100 — 87,60, дизель — 80,50 за литр. АИ-95 реализуется по цене 69,90.
Сеть «Газпром» показала разнонаправленную динамику: бензин АИ-92 подешевел на 1 рубль и стоит 65,98 рубля, АИ-95 снизился в цене на 1,70 рубля — до 69,90 рубля. При этом дизельное топливо подорожало на 90 копеек и теперь стоит 80,50 рубля, а АИ-98 реализуется по цене 92,60 рубля.
Так, после предновогоднего снижения цен рынок топлива в Иркутске развернулся в сторону роста — причём именно там, где автомобилисты привыкли заправляться дешевле всего.