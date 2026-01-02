Новогодний антисюрприз: цены на АЗС Иркутска взлетели с первых дней

Наиболее ощутимо цены изменились на АЗС «Роснефть», которая долгое время оставалась одной из самых доступных в городе. Здесь литр АИ-92 подорожал на 1,02 рубля и теперь стоит 62,25 рубля. АИ-95 вырос в цене на 1,05 рубля — до 65,75, АИ-100 прибавил 1,45 рубля и достиг отметки 89,95. Дизельное топливо подорожало на 1,30 рубля — до 81,80 за литр.