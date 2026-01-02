В аэропорту Иркутска из-за погоды задерживаются рейсы в Москву и Красноярск

Рейс FV6882 Иркутск — Красноярск, перенесён с 12:30 на 15:20. Ситуацию контролирует Байкало-Ангарская транспортная прокуратура. В аэропорту организована мобильная приёмная для пассажиров, чьи права могут быть нарушены. Актуальное расписание рекомендуется уточнять у авиаперевозчиков.