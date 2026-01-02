В аэропорту Иркутска из-за погоды задерживаются рейсы в Москву и Красноярск

Из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Иркутска произошли задержки вылетов нескольких рейсов. Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, рейс У6−106 по маршруту Иркутск — Москва, планировавшийся на 07:35, перенесён на 14:00.
— Вылет рейса DP454 по маршруту Иркутск — Москва перенесен с 08:10 до 14:00 02.01.2026, — поделились правоохранители.
Рейс FV6882 Иркутск — Красноярск, перенесён с 12:30 на 15:20. Ситуацию контролирует Байкало-Ангарская транспортная прокуратура. В аэропорту организована мобильная приёмная для пассажиров, чьи права могут быть нарушены. Актуальное расписание рекомендуется уточнять у авиаперевозчиков.