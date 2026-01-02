Ричмонд
В Воронеже 2 января снова открылись каток на Адмиралтейке и площадь Ленина

После закрытия из-за угрозы БПЛА популярные новогодние локации вернулись к обычному режиму работы.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже вновь открыты для горожан и гостей две ключевые праздничные площадки — площадь Ленина и каток на Адмиралтейской площади. Об этом 2 января сообщила пресс-служба городской администрации.

Напомним, что в четверг, 1 января, доступ на эти территории был временно прекращен в связи с введением режима тревоги из-за угрозы удара беспилотными летательными аппаратами. Посетители были эвакуированы по заранее согласованным планам.

Теперь обе локации возобновили работу по своему обычному праздничному графику:

— Площадь Ленина открыта для прогулок с 10:00 до 22:00. Вечерняя подсветка зданий будет включаться до 22:30.

— Каток на Адмиралтейской площади работает до 11 января по сеансному графику с техническими перерывами. Последний сеанс начинается в 21:00 и заканчивается в 22:00.

