В Воронеже 2 января снова открылись каток на Адмиралтейке и площадь Ленина

В Воронеже вновь открыты для горожан и гостей две ключевые праздничные площадки — площадь Ленина и каток на Адмиралтейской площади. Об этом 2 января сообщила пресс-служба городской администрации.
Напомним, что в четверг, 1 января, доступ на эти территории был временно прекращен в связи с введением режима тревоги из-за угрозы удара беспилотными летательными аппаратами. Посетители были эвакуированы по заранее согласованным планам.
Теперь обе локации возобновили работу по своему обычному праздничному графику:
— Площадь Ленина открыта для прогулок с 10:00 до 22:00. Вечерняя подсветка зданий будет включаться до 22:30.
— Каток на Адмиралтейской площади работает до 11 января по сеансному графику с техническими перерывами. Последний сеанс начинается в 21:00 и заканчивается в 22:00.