Тарифы на ЖКХ в Новосибирской области вырастут в 2026 году

Жителей Новосибирской области в 2026 году ждёт значительное повышение платы за коммунальные услуги. Общий рост тарифов в среднем по региону составит около 20%, причём индексация пройдёт в два этапа.
Первое, «техническое» повышение уже вступило в силу с 1 января — стоимость услуг выросла на 1,7%. Основной рост запланирован на осень: с 1 октября тарифы увеличатся ещё примерно на 19%. Наиболее ощутимо подорожают ключевые услуги: отопление, горячее водоснабжение и водоотведение.
Рост тарифов будет неравномерным по территории области. Так, в Новосибирске и Куйбышеве ожидается увеличение примерно на 19−19,7%. В Кольцово и Бердске цены вырастут на 17,2%, в Оби — на 18,7%. Наименьший рост среди крупных населённых пунктов прогнозируется в Искитиме — 12,8%.