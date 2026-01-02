Тарифы на ЖКХ в Новосибирской области вырастут в 2026 году

Рост тарифов будет неравномерным по территории области. Так, в Новосибирске и Куйбышеве ожидается увеличение примерно на 19−19,7%. В Кольцово и Бердске цены вырастут на 17,2%, в Оби — на 18,7%. Наименьший рост среди крупных населённых пунктов прогнозируется в Искитиме — 12,8%.