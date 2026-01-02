В Алькеевском районе суд приостановил работу кафе «Причал» на 30 суток

В Алькеевском районе судебные приставы приостановили работу кафе «Причал» на 30 суток. Такое решение принял районный суд после проверки Роспотребнадзора, которая выявила серьезные нарушения санитарных норм. На предпринимателя составлен административный протокол.
После вступления решения суда в силу вход в заведение опечатали. Готовить и продавать еду в помещении теперь запрещено. Зайти туда могут только сотрудники для устранения нарушений. Исполнительное производство было возбуждено в день поступления судебного акта.
Приставы выехали на место, убедились в отсутствии посетителей и персонала, и опечатали дверь. Владельца кафе предупредили об административной и уголовной ответственности за попытку досрочно возобновить работу до истечения установленного срока.
Напомним, кафе в Татарстане закрыли на 30 суток после отравления. В готовых блюдах и смывах с поверхностей были обнаружены бактерии кишечной палочки.