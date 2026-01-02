Где в столице взять снегоуборочный инвентарь, рассказали в ЖКХ

В столицу пришла настоящая зима, с каждым днем во дворах становится все больше снега. Однако они остаются чистыми и безопасными благодаря усилиям коммунальных служб и активным гражданам.
В Минске более 1,5 тыс. человек расчищают дворы от снега.
Все желающие могут принять участие в расчистке города от снега, взяв инвентарь в пунктах выдачи, организованных в каждом районе столицы. Всего таких пунктов около 170, и они работают с 8.00 до 18.00. Полный список пунктов доступен в Telegram-канале хозяйства.
Выбрав ближайший пункт, минчане могут позвонить и согласовать время получения инвентаря. После этого они смогут взять инвентарь и внести свой вклад в поддержание чистоты и безопасности города.
В Минском ЖКХ подчеркнули, что инвентарь выдается бесплатно, и попросили возвращать его в тот же пункт после завершения работ.
Согласно правилам благоустройства и содержания города Минска, автовладельцы обязаны убирать снег вокруг своих автомобилей на расстоянии не менее 1 метра.