Где в столице взять снегоуборочный инвентарь, рассказали в ЖКХ

Все желающие могут принять участие в расчистке города от снега, взяв инвентарь в пунктах выдачи, организованных в каждом районе столицы. Всего таких пунктов около 170, и они работают с 8.00 до 18.00. Полный список пунктов доступен в Telegram-канале хозяйства.