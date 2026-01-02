Новый размер маткапитала и детских пособий назвали волгоградцам

Повышение коснется и пособий. Единое пособие на детей составит в среднем по России от 9,2 тыс. до 18,4 тыс. руб. в месяц; единое пособие для беременных — от 10,3 тыс. до 20,6 тыс. руб. Максимальный размер пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет вырастет до 83 021,18 рублей, а максимальное пособие по беременности и родам увеличится до 955 836 ₽