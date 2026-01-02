Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый размер маткапитала и детских пособий назвали волгоградцам

В 2026 году в России будут увеличены ряд пособий, а также материнский капитал. В волгоградском отделении Соцфонда РФ напомнили, на что могут рассчитывать семьи с детьми.

Источник: Reuters

В частности, работающие родители с двумя и более детьми с 1 июня смогут обратиться за ежегодной семейной выплатой. Семьи могут получить налоговый вычет с НДФЛ, который составит около 25 тысяч рублей.

Мамы пяти и более детей смогут рассчитывать на повышение пенсий. В стаж включат периоды ухода за всеми детьми без ограничений.

Также будут проиндексированы маткапитал и его остаток на уровень официальной инфляции по итогам 2025 года — на 6,8%. Размер выплат составит 737 205 ₽ — на первого ребенка; 974 189 ₽ — на второго и последующих детей (если не получали на первого); 236 984 ₽ — на второго ребенка, если получали на первого.

Повышение коснется и пособий. Единое пособие на детей составит в среднем по России от 9,2 тыс. до 18,4 тыс. руб. в месяц; единое пособие для беременных — от 10,3 тыс. до 20,6 тыс. руб. Максимальный размер пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет вырастет до 83 021,18 рублей, а максимальное пособие по беременности и родам увеличится до 955 836 ₽