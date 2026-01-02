Ричмонд
В белорусской ГАИ призвали сообщать о пьяных пешеходах

Госавтоинспекция обратилась к гражданам с призывом сообщать о нетрезвых пешеходах, которые находятся на проезжей части или вблизи нее и своим поведением создают угрозу безопасности дорожного движения.

Источник: Смартпресс

В ГАИ подчеркнули, что пьяные пешеходы представляют особую опасность: они могут вести себя нелогично и неосторожно, внезапно выходить на дорогу, проявлять агрессию и даже использовать проезжую часть как место для отдыха. Все это значительно повышает риск ДТП.

Согласно действующему законодательству, нарушение правил дорожного движения пешеходом в состоянии алкогольного опьянения, а также отказ от прохождения освидетельствования, влечет административную ответственность. Штраф за такое нарушение составляет от 3 до 5 базовых величин (1 БВ = 45 рублей).

В ведомстве призывают не оставаться равнодушными и в случае выявления опасной ситуации звонить по телефону 102. В ГАИ отмечают, что своевременное сообщение может помочь оперативно убрать человека с проезжей части и предотвратить трагедию.

«Возможно, именно ваш звонок поможет избежать серьезных последствий и спасет чью-то жизнь», — подчеркнули в обращении.