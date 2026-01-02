В белорусской ГАИ призвали сообщать о пьяных пешеходах

В ГАИ подчеркнули, что пьяные пешеходы представляют особую опасность: они могут вести себя нелогично и неосторожно, внезапно выходить на дорогу, проявлять агрессию и даже использовать проезжую часть как место для отдыха. Все это значительно повышает риск ДТП.
Согласно действующему законодательству, нарушение правил дорожного движения пешеходом в состоянии алкогольного опьянения, а также отказ от прохождения освидетельствования, влечет административную ответственность. Штраф за такое нарушение составляет от 3 до 5 базовых величин (1 БВ = 45 рублей).
В ведомстве призывают не оставаться равнодушными и в случае выявления опасной ситуации звонить по телефону 102. В ГАИ отмечают, что своевременное сообщение может помочь оперативно убрать человека с проезжей части и предотвратить трагедию.
«Возможно, именно ваш звонок поможет избежать серьезных последствий и спасет чью-то жизнь», — подчеркнули в обращении.