В белорусской ГАИ призвали сообщать о пьяных пешеходах

В ГАИ подчеркнули, что пьяные пешеходы представляют особую опасность: они могут вести себя нелогично и неосторожно, внезапно выходить на дорогу, проявлять агрессию и даже использовать проезжую часть как место для отдыха. Все это значительно повышает риск ДТП.