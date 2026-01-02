Сильная магнитная буря накроет Нижний Новгород 3 января

Как пояснили специалисты, в результате вспышки Солнце выбросило большое облако раскаленной плазмы. Часть этой массы движется в сторону Земли, что может повлиять на магнитное поле планеты. Согласно расчетам ученых, геомагнитное возмущение достигнет Земли в ночь с 2 на 3 января и станет первой заметной магнитной бурей этого года. Ее интенсивность, по прогнозам, может достичь уровня G2. При этом вероятность того, что буря усилится до уровня G3 и выше, составляет около 30%. Эксперты подчеркнули, что в целом геомагнитная обстановка в период новогодних каникул останется благоприятной. Однако в первые дни января возможны кратковременные возмущения. Ситуация может измениться, если на Солнце произойдут новые вспышки.