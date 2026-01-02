Вновь задержались рейсы из Омского аэропорта

В пятницу, 2 января, в Омском аэропорту имени Карбышева произошли задержки рейсов. Снова с опозданием улетели лайнеры в Москву и Санкт-Петербург.
В том числе это был самолет «Уральских авиалиний», в Москву он отправился не в 6:35, а в 11:45. До того он поздно прибыл в Омск.
Всего были задержаны пять рейсов в столицу и один в Северную Пальмиру.
Причины опозданий в целом уже понятны, связь прямая: над Москвой за 2 января уже сбито с утра семь БПЛА враждебного киевского режима. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин на своем Телеграм-канале в четырех разных постах, так как информация о сбитых дронах приходила по частям.
Именно из-за новой атаки из московских аэропортов не могли прилететь в Омск вовремя, тем самым сбилось расписание полетов и в других городах.
Ранее мы писали о задержке рейсов из Омского аэропорта 31 декабря. В том числе один лайнер, перевозчика «Северный ветер», опоздал почти на сутки.