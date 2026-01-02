Поисковики Самарской области нашли живыми 836 человек в 2025 году

2025 год стал для отряда «ЛизаАлерт» рекордным: было зафиксировано 1 255 обращений о пропаже людей, из которых 155 связаны с поисками в природной среде. Полноценный поисковый штаб на месте разворачивали 92 раза — с выездом к месту пропажи, организацией рабочих мест координаторов, регистраторов и операторов радиосвязи, а также с участием десятков добровольцев.