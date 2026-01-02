Ричмонд
Поисковики Самарской области нашли живыми 836 человек в 2025 году

53 раза в поисках участвовало направление «Лес на связи», когда человек имел при себе телефон и мог сообщить о своём местонахождении.

2025 год стал для отряда «ЛизаАлерт» рекордным: было зафиксировано 1 255 обращений о пропаже людей, из которых 155 связаны с поисками в природной среде. Полноценный поисковый штаб на месте разворачивали 92 раза — с выездом к месту пропажи, организацией рабочих мест координаторов, регистраторов и операторов радиосвязи, а также с участием десятков добровольцев.

Кроме того, 120 раз отряд выполнял автономные задачи — выезды без организации штаба почти каждый третий день года.

Ещё 291 поиск заключался в скрупулёзной работе с информацией: распространении ориентировок с фото, обзвоне больниц, знакомых и коллег пропавших, а также взаимодействии с государственными службами.

По итогам 2025 года 836 поисков завершились успешно — люди возвращены к семьям. К сожалению, в 69 случаях поиски закончились трагически.