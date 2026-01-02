Наночастицы серебра показали эффективность против диабета второго типа

В своей работе ученые изучали, как серебряные наночастицы могут помочь при лечении диабета второго типа. Исследование проводилось на клеточных линиях (выращенных в лаборатории группах однородных клеток), грызунах и при использовании машинного обучения. Эксперименты показали, что наночастицы серебра эффективно подавляют выработку трех ферментов, важных для лечения диабета: -амилазу, -глюкозидазу и ДПП-4. Они в 3,5, 3,824 и 11 раз лучше справляются с этим, чем современные лекарства.