В Ростовской области полиция усилила контроль за пиротехникой

В Ростовской области во время рейдов изъяли более 300 единиц пиротехники.

Источник: Комсомольская правда

На Дону стартовала операция по контролю за оборотом пиротехнических изделий. Как сообщили в правоохранительных органах, полиция Ростовской области усилила работу по пресечению незаконной торговли и небезопасного использования петард и фейерверков.

Для обеспечения безопасности жителей региона были сформированы специальные оперативные группы. Они включают в себя сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции. Основная задача этих групп — работа по выявлению и пресечению фактов незаконной реализации пиротехники.

В ходе рейдов было выявлено пять правонарушений. Из незаконного оборота было изъято более 300 единиц пиротехнических изделий.

