В Ростовской области полиция усилила контроль за пиротехникой

Для обеспечения безопасности жителей региона были сформированы специальные оперативные группы. Они включают в себя сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции. Основная задача этих групп — работа по выявлению и пресечению фактов незаконной реализации пиротехники.