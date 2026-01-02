В Ростовской области полиция усилила контроль за пиротехникой

На Дону стартовала операция по контролю за оборотом пиротехнических изделий. Как сообщили в правоохранительных органах, полиция Ростовской области усилила работу по пресечению незаконной торговли и небезопасного использования петард и фейерверков.
Для обеспечения безопасности жителей региона были сформированы специальные оперативные группы. Они включают в себя сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции. Основная задача этих групп — работа по выявлению и пресечению фактов незаконной реализации пиротехники.
В ходе рейдов было выявлено пять правонарушений. Из незаконного оборота было изъято более 300 единиц пиротехнических изделий.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!