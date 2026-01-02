В Беларуси в первые часы 2026 года родились 39 девочек и 37 мальчиков

В Брестской области за ночь родились 11 детей — 4 мальчика и 7 девочек. Первая новогодняя девочка в регионе появилась на свет в 01.50 в Брестском областном родильном доме. Чуть позже, в 02.20, там же родилась еще одна девочка. Третья новогодняя малышка Брестского региона появилась в 03.10 в Барановичском родильном доме. Всего в Брестском областном роддоме в Новый год специалисты помогли родиться 8 малышам, еще двое были рождены в Пинском роддоме.