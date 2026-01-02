В Беларуси в первые часы 2026 года родились 39 девочек и 37 мальчиков

Пятеро малышей появились на свет в самые первые минуты нового года. Три девочки родились в 00.01 в областном родильном доме Витебской области, Витебском городском клиническом роддоме и Лидской ЦРБ. В 00.02 в Гродненском областном клиническом перинатальном центре родился мальчик, а в 00.03 в Могилевской клинической больнице скорой медицинской помощи появилась на свет еще одна девочка.
В Брестской области за ночь родились 11 детей — 4 мальчика и 7 девочек. Первая новогодняя девочка в регионе появилась на свет в 01.50 в Брестском областном родильном доме. Чуть позже, в 02.20, там же родилась еще одна девочка. Третья новогодняя малышка Брестского региона появилась в 03.10 в Барановичском родильном доме. Всего в Брестском областном роддоме в Новый год специалисты помогли родиться 8 малышам, еще двое были рождены в Пинском роддоме.
В Витебской области родились 10 детей — 5 мальчиков и 5 девочек. Первых двух малышей приняли специалисты в 00.01 в областном родильном доме и Витебском городском клиническом роддоме № 2. Одна из девочек, родившаяся в областном роддоме, стала шестым ребенком в семье из города Сенно. В роддоме № 2 появилась на свет девочка весом 3,575 кг и ростом 53 см. Несмотря на срочные роды, все прошло благополучно.
В Гомельской области родились 4 ребенка — 2 мальчика и 2 девочки. Первая новогодняя малышка региона появилась в Речицкой ЦРБ в 11.37 и стала четвертым ребенком в семье.
В Гродненской области появились на свет 8 детей — 3 мальчика и 5 девочек. Первая малышка региона появилась на свет в Лидской ЦРБ в 00.01, весив 3,5 кг и ростом 54 см. Это третий ребенок в семье. В Гродненском областном клиническом перинатальном центре в 00.02 родился мальчик весом 3,6 кг и ростом 52 см.
В Минской области родились 13 детей — 5 мальчиков и 8 девочек. Первый малыш региона появился в Молодечно в 05.07 Нового года.
В Минске в первые часы 2026 года родились 16 детей — 10 мальчиков и 6 девочек. Первым новогодним малышом стал ребенок гражданки Туркменистана, который появился на свет в городской клинической больнице № 1 в 04.00. Девочка весит 3,14 кг, рост 51 см. Роды были срочными, и она стала первым ребенком в молодой семье. Вторым ребенком, родившимся в столице в Новый год, стала девочка, появившаяся на свет в 07.39 в городской клинической больнице № 6.
В Могилевской области родились 10 детей — 6 мальчиков и 4 девочки. Первая малышка региона появилась на свет в Могилевской клинической больнице скорой медицинской помощи в 00.03, весив 3,93 кг и имея рост 52 см. Это третий ребенок в семье.
В РНПЦ «Мать и дитя» на свет появились 4 ребенка — 2 мальчика и 2 девочки.