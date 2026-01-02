Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейские Морозовска исполнили новогоднюю мечту мальчика и подарили ему велосипед

Письмо Деду Морозу дошло до полиции: Полицейские Морозовска подарили мальчику велосипед.

Источник: Комсомольская правда

В Морозовске произошла трогательная и добрая история. Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Морозовский» приняли участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и помогли исполнить заветную мечту местного мальчика.

Юный житель города Александр Скрынников летом узнал об акции и написал письмо о своей самой большой мечте — получить современный велосипед. Его послание попало в полицию, и правоохранители решили сделать мальчику настоящий новогодний сюрприз.

Сашу вместе с младшей сестрой Софьей и родителями пригласили в гости в отдел полиции. Там в торжественной обстановке ему вручили новенький велосипед и сладкие подарки. Для семьи это стало полной неожиданностью и большой радостью. Родители горячо поблагодарили полицейских за внимание и доброе сердце.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!