Полицейские Морозовска исполнили новогоднюю мечту мальчика и подарили ему велосипед

Сашу вместе с младшей сестрой Софьей и родителями пригласили в гости в отдел полиции. Там в торжественной обстановке ему вручили новенький велосипед и сладкие подарки. Для семьи это стало полной неожиданностью и большой радостью. Родители горячо поблагодарили полицейских за внимание и доброе сердце.