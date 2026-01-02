Полицейские Морозовска исполнили новогоднюю мечту мальчика и подарили ему велосипед

В Морозовске произошла трогательная и добрая история. Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Морозовский» приняли участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и помогли исполнить заветную мечту местного мальчика.
Юный житель города Александр Скрынников летом узнал об акции и написал письмо о своей самой большой мечте — получить современный велосипед. Его послание попало в полицию, и правоохранители решили сделать мальчику настоящий новогодний сюрприз.
Сашу вместе с младшей сестрой Софьей и родителями пригласили в гости в отдел полиции. Там в торжественной обстановке ему вручили новенький велосипед и сладкие подарки. Для семьи это стало полной неожиданностью и большой радостью. Родители горячо поблагодарили полицейских за внимание и доброе сердце.
