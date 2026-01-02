В Иркутске продолжается противогололедная обработка дорог

В Иркутске коммунальные службы ведут плановые работы по уборке снега, грейдированию и противогололедной обработке городских улиц. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. За прошедшие сутки грейдирование провели на улицах Сергеева, Аргунова и Пискунова. Вывоз снега осуществлялся с Бочкина, Чкалова и Пискунова. Песко-соляной смесью обработаны все магистрали, а также Сарафановская, Слюдянская и Ленская улицы.