В Иркутске продолжается противогололедная обработка дорог

В Иркутске коммунальные службы ведут плановые работы по уборке снега, грейдированию и противогололедной обработке городских улиц. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. За прошедшие сутки грейдирование провели на улицах Сергеева, Аргунова и Пискунова. Вывоз снега осуществлялся с Бочкина, Чкалова и Пискунова. Песко-соляной смесью обработаны все магистрали, а также Сарафановская, Слюдянская и Ленская улицы.
— Сейчас, пока температуры не низкие, обрабатываем песко-соляной смесью магистрали. После того, как снег на колеях становится рыхлый, проводим разметание. Также во всех районах города работают грейдеры для снятия снежного наката, после чего снег вывозим, — отметил руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
По поручению мэра Руслана Болотова на особом контроле находится очистка тротуаров и остановок. Подрядчики «Городской среды» убирают парки и скверы, а «Служба эксплуатации мостов» приводит в порядок путепроводы. В связи с прогнозом синоптиков на снег в ночные часы все городские службы переведены на усиленный режим работы.