В МВД назвали самые популярные фразы мошенников для афер с «Госуслугами»

В МВД перечислили ключевые фразы мошенников, выманивающих код от «Госуслуг».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Мошенники в разговоре с жертвой чаще всего говорят об опасности финансов, безопасном и государственном счете, а также об оформленном кредите, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В материалах говорится, что чаще всего мошенники уверяют жертву, что ее финансы в опасности, и даже называют номера банковских счетов и их баланс. Также злоумышленники рассказывают про якобы оформленный кредит на жертву и необходимость оформить встречный кредит.

Не менее популярны у мошенников фразы о безопасном или государственном счете, а также о различных выплатах, компенсациях, выигрышах, лотереях и кэшбэках. Кроме того, злоумышленники пытаются навязать инвестиции, убеждая в «стабильном доходе» и приглашая в чаты для «успешных инвесторов».

В материалах отмечается, что мошенники предлагают помочь вернуть похищенные деньги, вывести инвестиции, оплатить комиссию и налоги и заставляют скачать «специальное», «защищенное» приложение банка. Вместе с тем злоумышленники представляются сотрудниками Росфинмониторинга, Роскомнадзора, Центробанка, Госуслуг и других госслужб.