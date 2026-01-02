Ричмонд
В Самаре становится больше мер поддержки семей с детьми

В 2025 году в Самарской области на поддержку семей с детьми направили более 39 миллиардов рублей. Это почти на 10% больше, чем в 2024 году.

Источник: канал Вячеслава Федорищева в MAX

«Сегодня семьям с детьми предоставляется 42 меры поддержки. Наша задача — дать опору молодым семьям, помочь им встать на ноги и стать счастливыми родителями», — заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, подводя основные итоги социально-экономического развития региона.

Все меры стали частью национального проекта «Семья», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.

В прошлом году по инициативе Вячеслава Федорищева были приняты решения, которые увеличили количество мер господдержки для семей с детьми.

