В Самаре становится больше мер поддержки семей с детьми

«Сегодня семьям с детьми предоставляется 42 меры поддержки. Наша задача — дать опору молодым семьям, помочь им встать на ноги и стать счастливыми родителями», — заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, подводя основные итоги социально-экономического развития региона.
Все меры стали частью национального проекта «Семья», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.
В прошлом году по инициативе Вячеслава Федорищева были приняты решения, которые увеличили количество мер господдержки для семей с детьми.
