На 80-м году жизни скончался известный башкирский дирижер Владимир Турченко

На 80-м году жизни скончался заслуженный работник культуры Башкирии и заслуженный деятель искусств России Владимир Турченко. Выдающийся дирижер и педагог посвятил всю жизнь развитию музыкальной культуры республики.
Он воспитал целую плеяду талантливых музыкантов, долгие годы руководил народными оркестрами в Кумертау и Стерлитамаке. Под его началом оркестр Стерлитамакского театрально-концертного объединения достиг высокого профессионального уровня, выступал на крупных фестивалях и сотрудничал с известными российскими исполнителями. Владимир Турченко был удостоен множества государственных наград и премий.
