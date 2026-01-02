Ричмонд
На 80-м году жизни скончался известный башкирский дирижер Владимир Турченко

Ушел из жизни заслуженный работник культуры и искусств Владимир Турченко.

Источник: Комсомольская правда

На 80-м году жизни скончался заслуженный работник культуры Башкирии и заслуженный деятель искусств России Владимир Турченко. Выдающийся дирижер и педагог посвятил всю жизнь развитию музыкальной культуры республики.

Он воспитал целую плеяду талантливых музыкантов, долгие годы руководил народными оркестрами в Кумертау и Стерлитамаке. Под его началом оркестр Стерлитамакского театрально-концертного объединения достиг высокого профессионального уровня, выступал на крупных фестивалях и сотрудничал с известными российскими исполнителями. Владимир Турченко был удостоен множества государственных наград и премий.

