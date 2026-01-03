Хоккеист «Авангарда» Дамир Шарипзянов вошёл в команду звёзд декабря КХЛ

В паре с Шарипзяновым в защите отмечен Пыленков. Среди нападающих в тройку вошли Никита Гусев и Рид Буше — оба завершили месяц с 15 очками (по 6 голов и 9 передач). Центром нападения стал Кирилл Семёнов из «Ак Барса», у которого в декабре — 9 очков (2+7), коэффициент полезности «+10» и почти 60% выигранных вбрасываний.