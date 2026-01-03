Хоккеист «Авангарда» Дамир Шарипзянов вошёл в команду звёзд декабря КХЛ

Континентальная хоккейная лига опубликовала список лучших игроков декабря 2025 года. В символическую команду звёзд месяца вошёл защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов. За семь матчей декабря он набрал 8 очков (3 шайбы и 5 результативных передач).
В паре с Шарипзяновым в защите отмечен Пыленков. Среди нападающих в тройку вошли Никита Гусев и Рид Буше — оба завершили месяц с 15 очками (по 6 голов и 9 передач). Центром нападения стал Кирилл Семёнов из «Ак Барса», у которого в декабре — 9 очков (2+7), коэффициент полезности «+10» и почти 60% выигранных вбрасываний.
Лучший показатель по вбрасываниям среди игроков, проводивших более 100 попыток, продемонстрировал Майкл Маклауд из «Авангарда» — 65,2%. Однако по набранным очкам он уступил остальным — всего 5 баллов (2+3).