Мэрия Челябинска утвердила места для платных парковок

Более 1,5 тысяч платных парковочных мест появится в Советском и Центральном районах Челябинска.

Источник: Комсомольская правда

Власти Челябинска определились с территориями платных парковок. Соответственное распоряжение было опубликовано на сайте администрации города. Планируется организовать 71 участок в Центральном и Советском районе, вместимостью от 2 до 208 машиномест. Самое большое количество автомобилей ожидаются по периметру Привокзальной площади — 208 и 98 машиномест с разных сторон, из них 31 место будет предусмотрено для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Большое количество парковочных мест будет организовано и вокруг сквера площади Революции — 38 (возле ЮУЖД), 56 (площадь Революции, 8) и 142 (Театральная площадь) места соответственно.

Полноценную работу платные парковки должны начать с 1 июня 2026 года. Тестовая эксплуатация предварительно стартует в апреле. В перспективе в Челябинске планируется создать 10 тысяч парковочных мест.