Мэрия Челябинска утвердила места для платных парковок

Власти Челябинска определились с территориями платных парковок. Соответственное распоряжение было опубликовано на сайте администрации города. Планируется организовать 71 участок в Центральном и Советском районе, вместимостью от 2 до 208 машиномест. Самое большое количество автомобилей ожидаются по периметру Привокзальной площади — 208 и 98 машиномест с разных сторон, из них 31 место будет предусмотрено для лиц с ограниченными возможностями здоровья.