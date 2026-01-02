Кравцов исполнил мечту 11-летнего мальчика в рамках «Елки желаний»

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов исполнил мечту 11-летнего Арсения из Москвы в рамках акции «Елка желаний», сообщили в пресс-службе правительства.
Министр подарил Арсению комплект софтбоксов со штативом — профессиональных осветительных приборов, чтобы в домашних условиях записывать качественные материалы для кинопроб.
В сообщении говорится, что Арсений уже участвовал в детской неделе моды и снимался в кино, ему нравится атмосфера съемочной площадки.
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» — это ежегодная благотворительная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом «Мечтай со мной». В 2018 году проект вошел в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и приобрел статус федерального.