Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кравцов исполнил мечту 11-летнего мальчика в рамках «Елки желаний»

Кравцов подарил мальчику из Москвы осветительные приборы в рамках «Елки желаний».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов исполнил мечту 11-летнего Арсения из Москвы в рамках акции «Елка желаний», сообщили в пресс-службе правительства.

Министр подарил Арсению комплект софтбоксов со штативом — профессиональных осветительных приборов, чтобы в домашних условиях записывать качественные материалы для кинопроб.

В сообщении говорится, что Арсений уже участвовал в детской неделе моды и снимался в кино, ему нравится атмосфера съемочной площадки.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» — это ежегодная благотворительная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом «Мечтай со мной». В 2018 году проект вошел в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и приобрел статус федерального.