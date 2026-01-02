В Ростовской области зафиксировали снижение преступности в новогоднюю ночь

Первый день 2026 года на Дону ознаменовался снижением преступности. По оперативным данным, количество преступлений, совершенных 1 января, значительно уменьшилось по сравнению с первым днем прошлого года.
Так, общее число зарегистрированных преступлений сократилось более чем в полтора раза: с 55 в 2025 году до 31 в этом. Особенно заметно снижение по отдельным категориям правонарушений.
Например, стало меньше краж. Если год назад их было зафиксировано 23, то в эту новогоднюю ночь — 17. Резко, почти в 12 раз, сократилось число мошенничеств: за 1 января 2026 года зарегистрирован всего один подобный факт против двенадцати в прошлом году.
Положительные изменения коснулись и сферы оборота наркотиков. Пресечен всего один факт их хранения, тогда как год назад таких случаев было пять. Также снизилось количество преступлений, связанных со сбытом запрещенных веществ.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!