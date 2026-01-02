Москвичи израсходовали 31 декабря больше воды, чем в обычные дни

«Традиционно в преддверии Нового года возрастает водопотребление. Если в обычные дни жители столицы расходуют 2,8 — 3 млн. кубометров воды в сутки, то в предновогоднюю ночь этот показатель составил на 100 тыс. кубометров больше. А вот уже 1 января зафиксировали минимальное водопотребление — всего 2,3 млн. кубометров», — отметил Петр Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что резкая смена нагрузки является своеобразным «стресс-тестом» для системы централизованного водоснабжения. Но благодаря своевременно сделанным расчетам и тщательной подготовке, никаких сбоев на сетях не зафиксировано.
«В столице разводящая водопроводная сеть, по которой вода поступает со станций водоподготовки, превышает 13 тыс. км. Для контроля и плавной подачи ресурса функционируют 23 водопроводных регулирующих узла, их работа учитывает сезонные и суточные колебания объемов, необходимых жителям. Все системы автоматизированы и круглосуточно находятся под контролем специалистов, что позволяет избежать нештатных ситуаций», — рассказал Петр Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что качество воды строго отслеживается на всем пути ее движения — на водоисточнике, станциях водоподготовки и в распределительной сети. Ее состояние анализируется по максимальному числу физико-химических и биологических показателей — всего их 200.