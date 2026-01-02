Москвичи израсходовали 31 декабря больше воды, чем в обычные дни

«Традиционно в преддверии Нового года возрастает водопотребление. Если в обычные дни жители столицы расходуют 2,8 — 3 млн. кубометров воды в сутки, то в предновогоднюю ночь этот показатель составил на 100 тыс. кубометров больше. А вот уже 1 января зафиксировали минимальное водопотребление — всего 2,3 млн. кубометров», — отметил Петр Бирюков.