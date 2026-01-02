Ричмонд
В Ростове временно отключили воду на нескольких улицах

Часть Ростова осталась без воды до вечера 2 января.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону часть жителей нескольких районов осталась без холодной воды. Как сообщает департамент ЖКХ и энергетики со ссылкой на «Ростовводоканал», в городе произошли аварийные отключения, из-за которых водоснабжение было временно приостановлено.

Отключение затронуло ряд улиц и домов. В частности, без воды остались жители переулка Рязанского, улицы Дранко, а также нескольких домов на проспекте Королева. Также работы ведутся в районе улиц Нансена, Подъездной, Погодина и Шеболдаева, а также в квадрате, ограниченном улицами Шеболдаева, Дальний, Тоннельная и Павлодарская.

Восстановить подачу воды по всем указанным адресам планируется сегодня до 17:00.

