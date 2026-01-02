В Ростове временно отключили воду на нескольких улицах

Отключение затронуло ряд улиц и домов. В частности, без воды остались жители переулка Рязанского, улицы Дранко, а также нескольких домов на проспекте Королева. Также работы ведутся в районе улиц Нансена, Подъездной, Погодина и Шеболдаева, а также в квадрате, ограниченном улицами Шеболдаева, Дальний, Тоннельная и Павлодарская.