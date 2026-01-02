Минздрав дал 5 советов по правильному питанию в новогодние праздники

Так, в Минздраве отметили, что в праздничный период во время застолья граждане по привычке дают себе поблажки в питании в сравнении с привычным режимом, и чтобы избежать вреда здоровью, необходимо придерживаться простых рекомендаций.
Первая их них — не перегружать организм. После переедания, случившегося у многих в новогоднюю ночь, организму нужно время на восстановление, а не резкие ограничения. Специалисты Минздрава советуют начать восстановление с питьевого режима — употреблять больше чистой воды, травяных чаев, настоя из имбиря и лимона.
Также Минздрав советует отдавать предпочтение простым блюдам и не садиться на строгие диеты сразу после завершения празднования.
«Включите в меню овощные супы, легкие каши и тушеные овощи — они помогут наладить пищеварение и не перегрузят организм», — советуют в Минздраве.
Еще одна рекомендация Минздрава касается полезных перекусов, специалисты советуют отказаться от сладостей в пользу орехов, йогуртов без сахара или свежих фруктов, от которых организм получит необходимую ему энергию, но избежит при этом лишней тяги к сладкомум.
Кроме того, в ведомстве посоветовали белорусам плавно восстанавливать режим питания, скорректировав время приема пищи.
«Поздние ужины и хаотичный график еды — частые спутники праздников. Постарайтесь вернуться к регулярному питанию 3−4 раза в день и ужинайте за 2−3 часа до сна», — говорится в сообщении Минздрава.
Также ведомство напоминает белорусам о пользе прогулок на свежем воздухе и 15-минутной зарядке по утрам, которые также помогут восстановиться после новогодних празднований.