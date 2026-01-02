Минздрав дал 5 советов по правильному питанию в новогодние праздники

Первая их них — не перегружать организм. После переедания, случившегося у многих в новогоднюю ночь, организму нужно время на восстановление, а не резкие ограничения. Специалисты Минздрава советуют начать восстановление с питьевого режима — употреблять больше чистой воды, травяных чаев, настоя из имбиря и лимона.