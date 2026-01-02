Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав дал 5 советов по правильному питанию в новогодние праздники

МИНСК, 2 янв — Sputnik. Белорусский Минздрав дал рекомендации гражданам по правильному питанию в новогодние праздники, которые помогут избежать проблем с самочувствием, советы опубликованы в официальном Telegram-канале ведомства.

Источник: Sputnik.by

Так, в Минздраве отметили, что в праздничный период во время застолья граждане по привычке дают себе поблажки в питании в сравнении с привычным режимом, и чтобы избежать вреда здоровью, необходимо придерживаться простых рекомендаций.

Первая их них — не перегружать организм. После переедания, случившегося у многих в новогоднюю ночь, организму нужно время на восстановление, а не резкие ограничения. Специалисты Минздрава советуют начать восстановление с питьевого режима — употреблять больше чистой воды, травяных чаев, настоя из имбиря и лимона.

Также Минздрав советует отдавать предпочтение простым блюдам и не садиться на строгие диеты сразу после завершения празднования.

«Включите в меню овощные супы, легкие каши и тушеные овощи — они помогут наладить пищеварение и не перегрузят организм», — советуют в Минздраве.

Еще одна рекомендация Минздрава касается полезных перекусов, специалисты советуют отказаться от сладостей в пользу орехов, йогуртов без сахара или свежих фруктов, от которых организм получит необходимую ему энергию, но избежит при этом лишней тяги к сладкомум.

Кроме того, в ведомстве посоветовали белорусам плавно восстанавливать режим питания, скорректировав время приема пищи.

«Поздние ужины и хаотичный график еды — частые спутники праздников. Постарайтесь вернуться к регулярному питанию 3−4 раза в день и ужинайте за 2−3 часа до сна», — говорится в сообщении Минздрава.

Также ведомство напоминает белорусам о пользе прогулок на свежем воздухе и 15-минутной зарядке по утрам, которые также помогут восстановиться после новогодних празднований.