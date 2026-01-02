Омский токсиколог объяснил, что делать при отравления спиртным в праздники

Минздрав Омской области в связи с наступившими каникулами напомнил гражданам о рисках алкогольных отравлений и том, как их избежать. Подробнее для этого ведомство на своем Телеграм-канале дало слово завотделением острых отравлений БСМП № 1, врачу-токсикологу Александру Сабаеву.
В ведомстве отметили, что, несмотря на положительную динамику за последние десять лет, в новогоднее время риск тяжелых интоксикаций регулярно возрастает.
Как пояснил токсиколог, наиболее уязвимыми тут являются люди, длительно употребляющие спиртное, склонные к запоям и ведущие асоциальный образ жизни. Клинически отравление проявляется, прежде всего, потерей сознания на фоне чрезмерного и продолжительного употребления алкоголя.
«Главный симптом острой интоксикации — угнетение или полная потеря сознания, сопровождающаяся нарушениями дыхания и сердечной деятельности», — привели цитату специалиста в минздраве.
Врачи подчеркивают, что оказать эффективную помощь в таком состоянии методами самопомощи или взаимопомощи невозможно. Тут уже критическое состояние пациента требует срочного проведения профессиональной реанимации. Единственное правильное решение при подозрении на сильное алкогольное отравление — безотлагательный вызов скорой помощи.
Добавим, что за упомянутый период в 10 лет уровень госпитализаций из-за алкоголя в Омске снизился в 1,9 раза, смертность по той же причине — в 3,2 раза.
