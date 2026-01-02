Омский токсиколог объяснил, что делать при отравления спиртным в праздники

Минздрав Омской области в связи с наступившими каникулами напомнил гражданам о рисках алкогольных отравлений и том, как их избежать. Подробнее для этого ведомство на своем Телеграм-канале дало слово завотделением острых отравлений БСМП № 1, врачу-токсикологу Александру Сабаеву.