Минздрав сказал, сколько детей родилось в Беларуси в первые часы 2026 года

В Гродненской области родилось восемь детей: пять девочек и три мальчика, а в Витебской — десять малышей (пять девочек и пять мальчиков). Что касается Минской области, то на свет в новогоднюю ночь появились 13 детей (восемь девочек и пять мальчиков), а в Минске — 16 детей (десять мальчиков и шесть девочек).