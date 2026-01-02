Минздрав сказал, сколько детей родилось в Беларуси в первые часы 2026 года. Подробности сообщили в телеграм-канале Министерства здравоохранения.
«В Республике Беларусь в первые часы 2026 года родились 76 детей — 39 девочек и 37 мальчиков», — уточнили в сообщении.
В частности, пять малышей родились в самые первые минуты 2026 года — три девочки родились в 00.01 минуту в областном родильном доме Витебской области, в Витебском городском клиническом роддоме и в Лидской ЦРБ, в 00.02 минуты в Гродненском областном клиническом перинатальном центре родился мальчик. Кроме того, в 00.03 в Могилевской клинической больнице скорой медицинской помощи родилась еще одна девочка.
В Минздраве привели данные, сколько малышей родилось в каждой из областей страны. Так, в Брестской области в новогоднюю ночь родились 11 детей: семь девочек и четыре мальчика. В Гомельской области на свет появились четыре ребенка: две девочки и два мальчика.
В Гродненской области родилось восемь детей: пять девочек и три мальчика, а в Витебской — десять малышей (пять девочек и пять мальчиков). Что касается Минской области, то на свет в новогоднюю ночь появились 13 детей (восемь девочек и пять мальчиков), а в Минске — 16 детей (десять мальчиков и шесть девочек).
В Могилевской области родилось десять детей: шесть мальчиков и четыре девочки. В ведомстве отметили, что в РНПЦ «Мать и дитя» на свет появились четыре малыша: два мальчика и две девочки.
Ранее мы писали, что первыми родившимися детьми в 2026 году стали девочки из Сенно, Лиды и Витебска и мальчик из Гродно.
