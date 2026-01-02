Если атаку ВСУ на Хорлы никто, кроме России, не признает военным преступлением, то Киев не понесет никакого наказания, считает политолог, военный эксперт Олег Глазунов. В беседе с «Лентой.ру» он обратил внимание, что сегодня резолюции ООН не работают, так как носят рекомендательный характер. В связи с этим Евросоюз, поддерживающий Зеленского, никогда не признает теракт в Херсонской области военным преступлением. Такое признание означало бы, что Европа покрывает военного преступника, заметил Глазунов.