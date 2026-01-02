В новогодние праздники жители региона могут пройти диспансеризацию

️ «Такие серьезные болезни, как онкопатология, заболевания сердца и эндокринной системы могут быть полностью излечимы, если вовремя начать терапию. Чем раньше заболевание выявлено, тем выше эффект от проводимого лечения, — напомнил врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. — Кроме того, в рамках диспансеризации можно выявить такие факторы риска, как гиподинамия, избыточный вес, злоупотребление алкоголем и другие, которые при отсутствии коррекции могут привести к серьезным заболеваниям».