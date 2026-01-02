В Петербурге нейросеть наказала владельцев здания за сосульки

После сильных снегопадов не все владельцы нежилых зданий позаботились о чистке крыш. В Невском районе нейросеть «Городовой» обнаружила сосульки, свисающие прямо над входом.
«Искусственный интеллект начал автоматически выявлять такие нарушения в конце прошлой зимы. Более 20 собственников получили штрафы. В этом году система продолжает работу», — сообщили в ГАТИ.
Владелец здания на улице Седова получил штраф в 100 тысяч рублей. В новогодние праздники за состоянием крыш следят как инспекторы, так и нейросети.
Для собственников уже подготовлены первые 10 предупреждений на 2026 год.
«Напоминаем всем владельцам нежилых зданий об обязанности оперативно очищать кровли от снега, чтобы предотвратить образование наледи. Это требование нельзя игнорировать ради безопасности жителей и гостей города», — напомнили в ведомстве.