Операция «Трезвый водитель»: в Башкирии поймали рекордное число нетрезвых автомобилистов

Особую тревогу вызывает количество водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии. Сотрудники ГАИ Башкирии задержали 64 таких автомобилиста и немедленно отстранили их от управления транспортом. Владимир Севастьянов уточнил, что четверо из них будут привлечены к уголовной ответственности, поскольку уже попадались на аналогичном нарушении ранее.