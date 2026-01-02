Операция «Трезвый водитель»: в Башкирии поймали рекордное число нетрезвых автомобилистов

В Башкирии за сутки полиция выявила множество нарушений на дорогах. Как сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов, всего зафиксировано около 800 случаев несоблюдения правил дорожного движения.
Особую тревогу вызывает количество водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии. Сотрудники ГАИ Башкирии задержали 64 таких автомобилиста и немедленно отстранили их от управления транспортом. Владимир Севастьянов уточнил, что четверо из них будут привлечены к уголовной ответственности, поскольку уже попадались на аналогичном нарушении ранее.
Добавим, что специальная операция «Трезвый водитель», направленная на борьбу с пьянством за рулем, в республике продолжается.
