Певица Клава Кока побывала на Байкале в уходящем году

Известная российская певица Клава Кока завершила свой 2025 год поездкой на Байкал. Девушка известна многим по таким хитам, как «Краш», «Покинула чат», «Хочешь». Как призналась исполнительница, поездка получилась спонтанная, но не менее увлекательная. Звезда опубликовала нежные фотографии, где лежит на прозрачном льду озера, и поделилась впечатлениями.
— Этот год завершился спонтанной и невероятной поездкой на Байкал. Очень рада, что мы успели отснять и выпустить первый сниппет (небольшой отрывок песни под видеоряд — Ред.) на «Тысячи зим». Ваша поддержка — бесценна! — написала исполнительница.
Клава Кока также поблагодарила поклонников и пообещала встретиться с ними уже в 2026 году.