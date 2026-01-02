Молдова заплатила вдвое больше за электроэнергию. Стоимость импорта энергоносителей резко выросла.
Импорт энергоносителей и электроэнергии Республики Молдова в третьем квартале 2025 года увеличился и достиг 423,88 млн долларов США, что выше показателя за аналогичный период прошлого года, согласно данным, опубликованным Национальным банком Молдовы в отчете о платежном балансе, сообщают banii.md.
По данным НБМ, основным фактором, определившим рост импорта энергоносителей, стало увеличение стоимости импортируемой электроэнергии, которая почти утроилась по сравнению с третьим кварталом 2024 года и достигла 121,57 млн долларов США. Таким образом, электроэнергия стала вторым по значимости компонентом импорта энергоносителей после дизельного топлива.
Официальные данные показывают, что импорт дизельного топлива составил 156,12 млн долларов США, что составляет 36,8% от общего объема импорта энергоносителей, в то время как импорт бензина составил 62,91 млн долларов США, снизившись по сравнению с предыдущим годом. Импорт природного газа резко сократился на 58,6%, до 35,52 млн долларов США, на фоне уменьшения объемов и изменения структуры поставок.
В то же время импорт угля немного увеличился, до 4,43 млн долларов США, в то время как импорт мазута остался незначительным. Категория «прочие энергопродукты» выросла до 43,22 млн долларов США, что указывает на диверсификацию источников, но также и на дополнительное давление на торговый баланс.
Увеличение расходов на энергоносители происходит в нестабильном макроэкономическом контексте, характеризующемся углублением торгового дефицита и ростом внешнего долга, который достиг почти 59% ВВП за первые девять месяцев 2025 года, что усиливает внешнюю уязвимость экономики.
«Благодаря» ПАС-Санду, которые отказываются от дешевых поставок электроэнергии с Кучурганской ГРЭС, потребители Молдовы платят тройную цену.
