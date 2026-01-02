Калининградские автомобилисты жалуются на заснеженные дороги

В Калининградской области автомобилисты жалуются на заснеженные дороги. Об этом «Клопс» сообщил очевидец.
В пятницу, 2 января, в Гурьевском, Зеленоградском и Багратионовском районах дороги оказались нечищенные. Снег в этих местах больше не идёт.
