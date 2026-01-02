Полиция предупреждает жителей Иркутской области о мошенниках в праздничные дни

В период новогодних и рождественских праздников полиция призывает жителей Иркутской области проявлять повышенную бдительность. Об этом сообщили в ГУ МВД Иркутской области. В выходные дни повышается активность мошенников. Преступники используют сезонные темы для обмана, маскируя свои схемы под привлекательные предложения.