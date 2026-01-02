Полиция предупреждает жителей Иркутской области о мошенниках в праздничные дни

В период новогодних и рождественских праздников полиция призывает жителей Иркутской области проявлять повышенную бдительность. Об этом сообщили в ГУ МВД Иркутской области. В выходные дни повышается активность мошенников. Преступники используют сезонные темы для обмана, маскируя свои схемы под привлекательные предложения.
— Билеты со скидками, выгодные инвестиции, сообщения о выигрышах призов и даже ожидаемые поздравления с Новым годом могут оказаться очередной ловушкой в праздничной «обертке», — поделились в ведомстве.
Полиция рекомендует не переводить деньги незнакомцам, не сообщать личные данные и коды из SMS, а также проверять информацию через официальные источники. В случае сомнений следует обращаться в правоохранительные органы.