Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция предупреждает жителей Иркутской области о мошенниках в праздничные дни

В выходные дни повышается активность мошенников.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В период новогодних и рождественских праздников полиция призывает жителей Иркутской области проявлять повышенную бдительность. Об этом сообщили в ГУ МВД Иркутской области. В выходные дни повышается активность мошенников. Преступники используют сезонные темы для обмана, маскируя свои схемы под привлекательные предложения.

— Билеты со скидками, выгодные инвестиции, сообщения о выигрышах призов и даже ожидаемые поздравления с Новым годом могут оказаться очередной ловушкой в праздничной «обертке», — поделились в ведомстве.

Полиция рекомендует не переводить деньги незнакомцам, не сообщать личные данные и коды из SMS, а также проверять информацию через официальные источники. В случае сомнений следует обращаться в правоохранительные органы.