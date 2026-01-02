Ученый предупредил о большом числе магнитных бурь в 2026 — что ждать белорусам

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев предупредил о большом числе магнитных бурь в 2026 — что ждать белорусам и всем жителям планеты. Подробности пишет РИА Новости.
— На фоне спада солнечной активности магнитных бурь стало больше, — поясняет специалист.
Он добавляет, что основной вклад в это внесли многочисленные корональные дыры, количество которых резко выросло. Сергей Богачев допустил, что, вероятно, многие услышали впервые данное слово в 2025 году, а теперь это стало именно доминирующим фактором в геомагнитных возмущениях.
— Фактор этот все еще присутствует на Солнце, и в 2026 году продолжит действовать: бурь будет много, — подчеркнул глава Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований.
